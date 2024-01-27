Kriakin (Orloff) Violet Nicholas
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Orloff Nicholas Yacov
Мать: Nucia Efimovna
Рождение ребёнка
01.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kriakin Gennady Radion
San Francisco, California
Смерть
1991
San Francisco, California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma, San Mateo, California, United States