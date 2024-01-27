Kriakin (Orloff) Violet Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kriakin (Orloff) Violet Nicholas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Orloff Nicholas Yacov

Мать: Nucia Efimovna

Рождение ребёнка
01.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kriakin Gennady Radion

San Francisco, California
Смерть
1991
San Francisco, California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Sectarian Cemetery, Colma, San Mateo, California, United States
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