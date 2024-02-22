Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1786
Рождение ребёнка
1809

Сын: Курилов Авксентий Иванович

Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович

Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Курилов Казьма

Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Курилов Егор

Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович

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