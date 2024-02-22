Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1786
Рождение ребёнка
1809
Сын: Курилов Авксентий Иванович
Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Курилов Казьма
Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Курилов Егор
Отец ребёнка: Курилов Иван Ефимович