Шудрик (Морозова) Валентина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.?
Дата смерти05.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудрик Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.11.2017