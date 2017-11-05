Шудрик (Морозова) Валентина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудрик (Морозова) Валентина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.?

Дата смерти

05.11.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудрик Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.11.2017
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