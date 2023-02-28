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Антропов Гаврило Иванович

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Антропов Иван Михайлович

Мать: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Антропов Иван Гаврилович старший

Мать ребёнка: Антропова Мария Михайловна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Антропов Иван Гаврилович младший

Мать ребёнка: Антропова Мария Михайловна

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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