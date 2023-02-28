Антропов Гаврило Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Антропов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Антропов Иван Гаврилович старший
Мать ребёнка: Антропова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Антропов Иван Гаврилович младший
Мать ребёнка: Антропова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно