Келейников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келейникова Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Келейникова Алена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Келейников Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Келейникова Алена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Келейникова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Келейникова Алена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно