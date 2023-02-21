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Волоцкой Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волоцкой Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Волоцкой Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Rostov, Rostov, Yaroslavskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Николаевна

Смерть
1930
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