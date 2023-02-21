Волоцкой Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волоцкой Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Волоцкой Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Rostov, Rostov, Yaroslavskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Евгения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Николаевна
Смерть
1930