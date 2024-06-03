Бутрым-Созанович (Лейтан) Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Лейтан Матвей Иосифов
Мать: Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Созанович Николай Базылев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Бовтримович Каспер Иосифов
Отец ребёнка: Василевский Иосиф Иосифов
Прудище, Логойский район, Минская область