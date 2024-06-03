Бутрым-Созанович (Лейтан) Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутрым-Созанович (Лейтан) Татьяна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Лейтан Матвей Иосифов

Мать: Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Сын: Созанович Николай Базылев

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Бовтримович Каспер Иосифов

Отец ребёнка: Василевский Иосиф Иосифов

Прудище, Логойский район, Минская область

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