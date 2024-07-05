Аронс (Фрадкина) Мария Марьяша Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Аронс (Фрадкина) Мария Марьяша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аронс Соломон

Рождение ребёнка
04.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аронс Соломон

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