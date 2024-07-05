Аронс (Фрадкина) Мария Марьяша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аронс Соломон
Рождение ребёнка
04.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аронс Соломон