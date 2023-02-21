Леконцев Яков Виссарионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Жена: Наталия Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Перевозчикова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Протопопова Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: Наталия Николаевна
Смерть
Неизвестно