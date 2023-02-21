Леконцев Яков Виссарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леконцев Яков Виссарионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Жена: Наталия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Перевозчикова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Протопопова Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Наталия Николаевна

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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