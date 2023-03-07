Юдин Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1964
Отец: Юдин Николай Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1994
Дочь: Тукмачева Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: Юдина Людмила Владимировна
Рождение ребёнка
05.05.2004
Сын: Юдин Илья Валерьевич
Мать ребёнка: Юдина Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно