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Юдин Валерий Николаевич

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Место рождения

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1964

Отец: Юдин Николай Григорьевич

Мать: не указана

Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1994

Дочь: Тукмачева Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: Юдина Людмила Владимировна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.2004

Сын: Юдин Илья Валерьевич

Мать ребёнка: Юдина Людмила Владимировна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Людмила Владимировна

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