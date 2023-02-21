Хорьков Александр Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1958
Дата смерти09.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1988
Дочь: Алена Александровна
Мать ребёнка: Хорькова Елена Витальевна
Смерть
09.07.1992
г. Екатеринбург
Причина смерти: Убийство
Рождение ребёнка
17.04.2002
Сын: Никита
Мать ребёнка: Хорькова Елена Витальевна
Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище