Хорьков Александр Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорьков Александр Германович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1958

Дата смерти

09.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1988

Дочь: Алена Александровна

Мать ребёнка: Хорькова Елена Витальевна

Смерть
09.07.1992
г. Екатеринбург
Причина смерти: Убийство
Рождение ребёнка
17.04.2002

Сын: Никита

Мать ребёнка: Хорькова Елена Витальевна

Похороны
Неизвестно
Широкореченское кладбище
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