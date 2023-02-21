Алексеенко (Гладких) Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гладких Борис Евдокимович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
15.01.1989
Сын: Алексеенко Артем Николаевич
Отец ребёнка: Алексеенко Николай Филиппович
Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Духовникова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Алексеенко Николай Филиппович