Алексеенко (Гладких) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко (Гладких) Светлана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладких Борис Евдокимович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Алексеенко Артем Николаевич

Отец ребёнка: Алексеенко Николай Филиппович

Мальта, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Духовникова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Алексеенко Николай Филиппович

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