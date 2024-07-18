Иванов (Шаров) Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов (Шаров) Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

Дети

Около 1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Павлов Иван Павлович

Мать: Федосия Леонтьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Федосия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Федосия Ильинична

Смерть
Около 1977

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