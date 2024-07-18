Иванов (Шаров) Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Павлов Иван Павлович
Мать: Федосия Леонтьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Федосия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Федосия Ильинична
Смерть
Около 1977