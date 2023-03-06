Семка Антоний Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семка Антоний Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семка Герасим Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.01.1891

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Евгения Никифоровна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.04.1899

Дочь: Хиония Антонова

Мать ребёнка: Евгения Никифоровна

Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семко Алексей Антонович

Мать ребёнка: Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Антоновна

Мать ребёнка: Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Евгения Никифоровна

Смерть
1930
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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