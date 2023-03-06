Семка Антоний Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семка Герасим Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.01.1891
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
15.04.1899
Дочь: Хиония Антонова
Мать ребёнка: Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Антоновна
Мать ребёнка: Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Евгения Никифоровна
Смерть
1930
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область