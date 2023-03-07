Пушкарев Иов Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна Иовлева
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Агафия Иовлева
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Параскева Иовлева
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Рождение ребёнка
28.07.1841 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858