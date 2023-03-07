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Пушкарев Иов Андреев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Пушкарев Андрей Антонов

Мать: Пушкарева Федосья Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна Иовлева

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Агафия Иовлева

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Пушкарев Матвей Иовлев

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Параскева Иовлева

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пушкарев Федор Иовлев

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1841 ст.

Сын: Пушкарев Емельян Иовлев

Мать ребёнка: Пушкарева Анастасия Агафонова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Анастасия Агафонова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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