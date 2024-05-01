Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Суботина) Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Дочь: (Суботина) Анисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Сын: Суботин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна
Смерть
После 1831