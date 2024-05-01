Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Дмитрий (2-Й) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Суботин Андрей Федорович

Мать: Суботина Агрипина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Екатерина Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Суботина) Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Дочь: (Суботина) Анисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Сын: Суботин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Суботина Екатерина Тимофеевна

Смерть
После 1831

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