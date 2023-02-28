Образцев Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Образцев Федор Петрович
Работа или профессия
1820
Произведен в пономаря к Ильинской Дубниковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Образцев Павел Александрович
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Образцев Федор Александрович
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Образцева Павла Александровна
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Образцев Илиодор Александрович
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Образцева Анна Александровна
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Образцев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно