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Образцев Александр Федорович

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Место рождения

Покровское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Образцев Федор Петрович

Мать: Образцева Павла Федоровна

Покровское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1820
Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Произведен в пономаря к Ильинской Дубниковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Образцев Павел Александрович

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Образцев Федор Александрович

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Образцева Павла Александровна

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Образцев Илиодор Александрович

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Образцева Анна Александровна

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Образцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Образцева Ульяна Ивановна

Ильинское-Дубнинское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Образцева Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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