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Антропов Прокопий Анкудинович

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Место рождения

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Антропов Анкудин Иванович

Мать: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Антропова Гликерия Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Антропов Тихон Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Антропова Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Антропов Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Антропова Параскева Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Антропов Осип Прокопьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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