Антропов Прокопий Анкудинович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Антропов Анкудин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Антропова Гликерия Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антропов Тихон Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Антропова Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Антропов Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Антропова Параскева Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Антропов Осип Прокопьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно