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Шожиков Даулет Абдикадырович

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Место рождения

Жанадала, Жаркаинский район, Акмолинская область

Дата рождения

05.05.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1988

Отец: Шожиков Абдикадыр

Мать: Шожикова Назира Абытовна

Жанадала, Жаркаинский район, Акмолинская область
Бракосочетание
2015

Жена: Мухамедзянова Альбина Радиковна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамедзянова Альбина Радиковна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Место жительства
Неизвестно
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
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