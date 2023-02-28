Шожиков Даулет Абдикадырович
Место рождения
Дата рождения05.05.1988
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1988
Отец: Шожиков Абдикадыр
Мать: Шожикова Назира Абытовна
Бракосочетание
2015
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамедзянова Альбина Радиковна
Место жительства
Неизвестно