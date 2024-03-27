Жамалетдинов Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамалетдинов Хамзя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жамалетдинов Аллям

Мать: Азизя

Рождение ребёнка
02.11.1950

Сын: Жамалетдинов Равиль

Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя

Уразовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жамалетдинов Хамзин

Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамалетдинова Ваферя

Смерть
Неизвестно
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