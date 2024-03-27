Жамалетдинов Хамзя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жамалетдинов Аллям
Мать: Азизя
Рождение ребёнка
02.11.1950
Сын: Жамалетдинов Равиль
Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя
Уразовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жамалетдинов Хамзин
Мать ребёнка: Жамалетдинова Ваферя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жамалетдинова Ваферя
Смерть
Неизвестно