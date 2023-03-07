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Рябев Антон Гуриев

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Рябев Гурий Михайлов

Мать: Рябева Параскева Семенова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Акилина Антонова

Мать ребёнка: Рябева Параскева Михайлова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Елена Антонова

Мать ребёнка: Рябева Параскева Михайлова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Рябев Савелий Антонов

Мать ребёнка: Рябева Параскева Михайлова

Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева Параскева Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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