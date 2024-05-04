Кулешов Ефим Ермилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Ефим Ермилов

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Около 1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Между 1773 и 1774 г.р.

Жена

С 1764 по 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Кулешов Ермил Афанасьев

Мать: Кулешова Марфа Иванова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №25-умер в 1829 года (58 лет) Ф-8, Оп-2, Д-3 Крестьянин - помещик Алексей Васильевич Гвоздев Ревизия №7 1816 - 45 лет Ревизия №5 08.06.1795 года - 26 лет Ф-129, Оп-7, Д-... Показать все
Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Кулешова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Кулешова Агафия Иванова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №5 08.06.1795 года - 1,4 года Ф-129, Оп-7, Д-22 Крестьянка - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Агафия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Около 1829 ст.
Матвеевка, Луховицы, Московская область
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