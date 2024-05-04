Кулешов Ефим Ермилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиОколо 1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Кулешов Ермил Афанасьев
Мать: Кулешова Марфа Иванова
Ревизия №8 10.11.1833 - Семья №25-умер в 1829 года (58 лет) Ф-8, Оп-2, Д-3 Крестьянин - помещик Алексей Васильевич Гвоздев Ревизия №7 1816 - 45 лет Ревизия №5 08.06.1795 года - 26 лет Ф-129, Оп-7, Д-... Показать все
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Кулешова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Кулешова Агафия Иванова
Ревизия №5 08.06.1795 года - 1,4 года Ф-129, Оп-7, Д-22 Крестьянка - помещица Аграфена Ивановна Гвоздева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулешова Агафия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1829 ст.