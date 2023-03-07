Завьялов (Бакиров) Татьяна Севастьяновна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти17.02.1938
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Завьялов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Завьялов Николай Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена подъесаула
Смерть
17.02.1938
Причина смерти: Расстрел | г.Уральск, он же Яицкий городок | Кутищев В. Приими в руце Твои дух мой. Уральск, «SofieStile», 2014, сс.203-204.