Казаринова (Патова?) Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Ерофеевна
Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Казаринов Абрам Ерофеевич
Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Аксинья Ерофеевна
Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно