Казаринова (Патова?) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаринова (Патова?) Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Ерофеевна

Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Казаринов Абрам Ерофеевич

Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Аксинья Ерофеевна

Отец ребёнка: Казаринов Ерофей Яковлевич

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаринов Ерофей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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