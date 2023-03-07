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Беспалов Виктор Алексеевич
Беспалов Виктор Алексеевич
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
Около 1949
Пол
Мужской
Отец
Беспалов Алексей Сергеевич
1922 г.р.
Мать
Батраченко Татьяна Сергеевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец:
Беспалов Алексей Сергеевич
Мать:
Батраченко Татьяна Сергеевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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