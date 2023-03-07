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Беспалов Виктор Алексеевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Беспалов Алексей Сергеевич

Мать: Батраченко Татьяна Сергеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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