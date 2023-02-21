Гагарина (Матвеева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Матвеева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Klushino, Smolensk, Russia

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: Матвеев Тимофей

Мать: Матвеева Anna Egorovna

Klushino, Smolensk, Russia
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гагарин Валентин

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бруевич Зоя

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1934

Сын: Гагарин Юрий

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Гагарин Борис

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Смерть
1984
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