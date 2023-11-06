Ранжев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: хххх
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Ранжева Вита Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.04.2009
Дочь: Ранжева Анастасия Витальевна
Мать ребёнка: Мельник Екатерина Федоровна