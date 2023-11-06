Ранжев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранжев Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: хххх

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Ранжева Вита Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.04.2009

Дочь: Ранжева Анастасия Витальевна

Мать ребёнка: Мельник Екатерина Федоровна

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