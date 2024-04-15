(Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Кокорев Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кокорев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1903

Сын: Кокорев Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1905

Сын: Кокорев Митрофан Ефимович

Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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