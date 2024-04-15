(Кокорева) Ирина Карниловна/Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1903
Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1905
Сын: Кокорев Митрофан Ефимович
Отец ребёнка: Кокорев Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно