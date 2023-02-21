Муртазина (Рябченко) Ирина Геннадьевна
Место рожденияКаттакурган, Узбекистан
Дата рождения11.08.1959
ПолЖенский
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Отец: Рябченко Геннадий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Каттакурган, Узбекистан
Рождение ребёнка
29.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Узбекистан, Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Каттакурган, Узбекистан