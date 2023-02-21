Муртазина (Рябченко) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина (Рябченко) Ирина Геннадьевна

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Место рождения

Каттакурган, Узбекистан

Дата рождения

11.08.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

MI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: Рябченко Геннадий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Каттакурган, Узбекистан
Рождение ребёнка
29.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Узбекистан, Каттакурган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Каттакурган, Узбекистан
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