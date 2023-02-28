Кюхельбекер Вильгельм Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кюхельбекер Вильгельм Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.06.1797

Дата смерти

23.08.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1808 по 1811
Выру, Эстония
Место жительства
По 1808
Авинурме, Эстония
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1820
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1821 по 1822
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1822 по 1823
Закуп, Духовищенский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1823 по 1825
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1825 по 1827
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1827 по 1831
Даугавпилс, Латвия
Место жительства
С 1831 по 1835
Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1835 по 1845
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1845 по 1846
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
23.08.1846
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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