Кюхельбекер Вильгельм Карлович
Место рождения
Дата рождения21.06.1797
Дата смерти23.08.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1808 по 1811
Выру, Эстония
Место жительства
По 1808
Авинурме, Эстония
Место жительства
С 1811 по 1817
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1817 по 1820
Место жительства
С 1821 по 1822
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1822 по 1823
Закуп, Духовищенский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1823 по 1825
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1825 по 1827
Место жительства
С 1827 по 1831
Даугавпилс, Латвия
Место жительства
С 1831 по 1835
Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1835 по 1845
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1845 по 1846
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
23.08.1846
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область