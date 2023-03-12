Василий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Родион Макаров

Мать: Ирина Лукьянова

Смерть
После 1862
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