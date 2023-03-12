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Василий Родионов
Василий Родионов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
После 1862
Пол
Мужской
Отец
Родион Макаров
1822 г.р.
Мать
Ирина Лукьянова
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Родион Макаров
Мать:
Ирина Лукьянова
Смерть
После 1862
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