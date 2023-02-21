Денисова (Шимановская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Шимановская) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1926

Муж: Денисов Пётр Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЗАГС Московско-Нарвского района, актовая запись № 3278.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно
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