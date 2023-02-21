Денисова (Шимановская) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1926
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЗАГС Московско-Нарвского района, актовая запись № 3278.
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
Неизвестно