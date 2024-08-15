Смирнова (Петухова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.
Сын: Смирнов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1918 ст.
Дочь: (Смирнова) Павла Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно