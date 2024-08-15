Смирнова (Петухова) Анастасия Ивановна Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Петухова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Ананьино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.02.1908 ст.

Муж: Смирнов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
07.07.1911 ст.

Сын: Смирнов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Ананьино, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1918 ст.

Дочь: (Смирнова) Павла Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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