Ориненко Петр Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ориненко Казимир Петрович
Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1870
Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Злобинец (Ориненко) Елена Петровна
Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
07.06.1890
Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна
Смерть
Неизвестно