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ГлавнаяЛюдиОриненко Петр Климентович

Ориненко Петр Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ориненко Климент Яковлевич

Мать: Ориненко (Ориненко) Матрона (Матфеевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Казимир Петрович

Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1870

Сын: Ориненко Тихон Петрович

Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Толокунь, Київська область
плёнка #007822035, стр 322, ф. 127, о. 1012, д. 4037
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Злобинец (Ориненко) Елена Петровна

Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Ориненко Прокоп Петрович

Мать ребёнка: Ориненко (Овдиенко) Акилина Васильевна

Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно

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