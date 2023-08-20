Паничев Данило Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Паничева Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Паничева Татьяна Осиповна
Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно