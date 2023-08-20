Паничев Данило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничев Данило Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Паничев Макар Данилович

Мать ребёнка: Паничева Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Паничев Андрей Данилович

Мать ребёнка: Паничева Татьяна Осиповна

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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