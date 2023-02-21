Чилингири Виталий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чилингири Виталий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чилингири Георгий

Мать: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
Неизвестно
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