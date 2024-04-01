Гизатуллин Сибгатулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1910
Дочь: Газизова Галима Сибгатулловна
Лешев Тамак, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карима Сибгатулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салима Сибгатулловна
Смерть
Неизвестно