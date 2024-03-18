Кондрашин Леонид Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашин Леонид Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Синицына) Александра

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кондрашин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: (Синицына) Александра

Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Кондрашин Николай Леонидович

Мать ребёнка: (Синицына) Александра

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
1944

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