Кондрашин Леонид Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Синицына) Александра
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кондрашин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: (Синицына) Александра
Рождение ребёнка
10.09.1941
Сын: Кондрашин Николай Леонидович
Мать ребёнка: (Синицына) Александра
Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
1944