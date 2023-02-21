(Кондратичева) Ирина Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратичева) Ирина Мефодиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1909

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Кондратичев Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
23.03.1913

Сын: Кондратичев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кондратичев Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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