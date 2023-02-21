(Кондратичева) Ирина Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1909
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Кондратичев Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
23.03.1913
Сын: Кондратичев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кондратичев Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно