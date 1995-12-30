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Плохов Владимир
Плохов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1952
Дата смерти
30.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Плохов Тимофей
1911 г.р.
Мать
Плохова Анна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952
Отец:
Плохов Тимофей
Мать:
Плохова Анна
Смерть
30.12.1995
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