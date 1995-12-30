Плохов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1952

Дата смерти

30.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1952

Отец: Плохов Тимофей

Мать: Плохова Анна

Смерть
30.12.1995
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