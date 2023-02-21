Грабин Георгий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Дочь: Грабина Ксения Георгиевна
Мать ребёнка: Грабина Мария Иакимовна
Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Крестьянин Красниковской волости Кромского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грабина Мария Иакимовна
Смерть
Неизвестно