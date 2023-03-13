Березина Анисья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Березинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Березинъ Иванъ
Отец ребёнка: Березинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Березинъ Архипъ
Отец ребёнка: Березинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Березинъ Тимофей
Отец ребёнка: Березинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Березинъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березинъ Яковъ