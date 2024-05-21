Чеперегин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеперегин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеперегина Марина Николаевна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Чеперегин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Николай Александрович Чеперегин (Чеперыгин)

Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
1981

Сын: Чеперегин Федор Александрович

Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Чеперегин Анна Александровна

Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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