Чеперегин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеперегина Марина Николаевна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Чеперегин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Николай Александрович Чеперегин (Чеперыгин)
Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
1981
Сын: Чеперегин Федор Александрович
Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Чеперегин Анна Александровна
Мать ребёнка: Чеперегина Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно