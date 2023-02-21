Мезин Григорий И.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мезин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1965
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область