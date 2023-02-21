Кудымов Илья Дмитриевич
Место рождениядеревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1914
Дата смерти24.03.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кудымов Дмитрий Зиновьевич
Мать: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
До ?.08.1941
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Мыс Леушинский сельсовет, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР, СССР, ныне территория Сельское поселение Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автоном... Показать все
Бракосочетание
До ?.08.1941
Призыв на военную службу
С ?.08.1941
Призван в августе 1941 года Ханты-Мансийским РВК Омской области.
Военная служба
До ?.03.1942
1-я ударная армия Северо-Западный фронт
Сержант, командир отделения 1216-й стрелковый полк 364-я стрелковая (впоследствии – Тосненская Краснознаменная) дивизия 1-я ударная армия Северо-Западный фронт.
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Молодежный патриотический проект «Книга Памяти». «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!»: 2059. КУДЫМОВ Илья Дмитриевич, 1914 г.р., призван в августе 1941 г., сержант, 25.03.1943 г. погиб, похоронен в д. Байново Стар... Показать все
Смерть
24.03.1942
Соколово, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Убит в бою 24.03.1942 г. у д. Соколово Старусского района, Ленинградская область, РСФСР, СССР. Первичное место захоронения: д. Соколово Старусского района, Ленинградская область, РСФСР, СССР. Увековеч... Показать все
Похороны
Неизвестно
Байново, Воскресенская волость, Старорусский уезд
Информация о захоронении: Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Новгородская обл. Номер захоронения в ВМЦ: 53-330/2014 Место захоронения: Старорусский р-н, с.п. Новосельское, д. Байново Дата ... Показать все