Малафеева (Ермакова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеев Николай Павлович
Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малафеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно