Малафеева (Ермакова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малафеева (Ермакова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Василий

Мать: Ермакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Николай Павлович

Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Слава Павлович

Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малафеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Малафеев Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малафеев Павел Яковлевич

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