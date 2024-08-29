Иван I Козьмин 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван I Козьмин

Место рождения

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Козьма Никитин

Мать: не указана

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Большая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Фамилия потомков Помаскины
Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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