Иван I Козьмин
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Козьма Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Фамилия потомков Помаскины
Рождение ребёнка
1803
Сын: Емельян Иванов
Мать ребёнка: не указана
Сосново, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно