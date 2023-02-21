Приходченко Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1971
Сын: Приходченко Валерий Иванович
Отец ребёнка: Приходченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.05.1973
Сын: Приходченко Андрей Иванович
Отец ребёнка: Приходченко Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно