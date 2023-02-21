Приходченко Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходченко Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1971

Сын: Приходченко Валерий Иванович

Отец ребёнка: Приходченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
10.05.1973

Сын: Приходченко Андрей Иванович

Отец ребёнка: Приходченко Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходченко Иван Михайлович

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