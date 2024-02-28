Макарец Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарец Иван Николаевич

Место рождения

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

25.08.1959

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Новониколаевская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.02.1981

Дочь: Макарец Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

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