Макарец Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1959
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1981
Дочь: Макарец Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край