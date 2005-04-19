Скорынин Федор
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти19.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Скорынин Пётр
Рождение ребёнка
19.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скорынина Вера Михайловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная награда
02.08.1943
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Медаль "За отвагу"
Военная награда
16.02.1944
Старый Ямм, Псковский муниципальный район, Псковская область
Медаль "За отвагу"
Военная награда
26.04.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2005
Минск, Минск