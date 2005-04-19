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Скорынин Федор

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Место рождения

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

19.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Скорынин Пётр

Мать: Скорынин Таисия Николаевна

Билимбай, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скорынина Вера Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Военная награда
02.08.1943
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Медаль "За отвагу"
Военная награда
16.02.1944
Старый Ямм, Псковский муниципальный район, Псковская область
Медаль "За отвагу"
Военная награда
26.04.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорынина Вера Михайловна

Смерть
19.04.2005
Минск, Минск
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